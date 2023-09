Promete acompanhar a situação em permanência, recolhendo toda a informação necessária, especialmente a respeitante aos cidadãos portugueses no território, de acordo com um comunicado partilhado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

9 Setembro 2023, 10h53

O Ministério dos Negócios Estrangeiros assegura que está a acompanhar com máxima atenção os desenvolvimentos relacionados com o sismo ocorrido em Marrocos. Em comunicado partilhado no Portal Diplomático, garante também estar “em contacto com os cidadãos portugueses no país, em particular na zona do epicentro sísmico”.

Na mesma nota diz ainda que “todos os portugueses com quem, até ao momento, foi estabelecido contacto encontram-se bem, não tendo reportado problemas de saúde ou danos materiais substantivos”. Promete, por fim, acompanhar a situação em permanência, recolhendo toda a informação necessária, especialmente a respeitante aos cidadãos portugueses no território.

Para além de ter endereçado as condolências às famílias das vítimas e os desejos de uma rápida recuperação aos feridos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lembra que “as comunicações em território marroquino estão condicionadas” e faz, por isso, questão de recordar o número do Gabinete de Emergência Consular (+351217929714/+351961706472).