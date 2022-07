Cravinho no Peru para encontro com autoridades e abertura de Feira do Livro dedicada a Portugal

“Além das reuniões institucionais, esta deslocação terá ainda uma vertente voltada para a economia, estando previstos encontros com empresários portugueses no Peru”, referiu o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

A viagem oficial de dois dias contempla a presença, na sexta-feira, na abertura da Feira Internacional do Livro de Lima, onde o tema da participação portuguesa vem de José Saramago, que será homenageado ao longo do certame.

“O fim de uma viagem é apenas o início de outra”, frase de José Saramago, foi “o mote escolhido para a participação de Portugal”, que terá um pavilhão de 160 metros quadrados, “localizado numa zona de destaque do Parque de los Proceres”, onde a 6.ª Feira Internacional do Livro de Lima se realiza, entre 22 de julho a 07 de agosto, com um espaço de livraria, um auditório e uma exposição dedicada ao Nobel português da literatura, como indica o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Doze autores de língua portuguesa, ou associados à sua divulgação e investigação, entre os quais Afonso Cruz, David Machado, Jerónimo Pizarro, José Luís Peixoto e Margarida Vale de Gato, constituem a comitiva já anunciada, aos quais se juntam o cineasta António-Pedro Vasconcelos e os músicos Marta Pereira da Costa e Pedro Jóia, conforme nova informação da representação portuguesa.

A presença portuguesa é coordenada pela Equipa Interministerial para as Feiras Internacionais do Livro, o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o Turismo de Portugal e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), em colaboração com a Embaixada de Portugal no Peru.

Para a sessão inaugural da feira, nesta quinta-feira, é esperado o ministro português dos Negócios Estrangeiros, que deverá participar igualmente na cerimónia de atribuição do doutoramento Honoris Causa a António Lobo Antunes, a poucos meses da publicação do novo romance do escritor, “O Tamanho do Mundo”, já anunciada para outubro.

A distinção ao autor português é dada pela Universidade Nacional Mayor de São Marcos, fundada em 1551, a principal universidade do Peru e a mais antiga do continente americano.