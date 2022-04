Credit Suisse alerta para prejuízos no primeiro trimestre

O Credit Suisse alerta que irá registar prejuízos no primeiro trimestre, graças aos mais de 600 milhões de francos suíços (584 milhões de euros) de novas provisões que teve de constituir para perdas potenciais relacionadas com problemas do passado, que originaram litigância contra o banco. O que eleva o nível de provisões para 700 milhões de francos suíços (681,5 milhões de euros). A notícia é avançada pela Reuters.

Os resultados líquidos negativos resultam ainda do impacto no banco das sanções à Rússia impostas pelos países ocidentais na sequência do conflito com a Ucrânia.

A sua exposição ao impacto da guerra da Ucrânia afetará negativamente os resultados líquidos num total de 200 milhões de francos suíços em perda de receita e provisões constituídas para aumento do crédito em incumprimento.

Os resultados do primeiro trimestre também incluirão perdas, anteriormente sinalizadas, de aproximadamente 350 milhões de francos suíços, relacionadas com a queda no valor da sua participação de 8,6% no Allfunds Group, disse o Credit Suisse.

Os resultados operacionais (underlying results) foram impactados negativamente por uma descida nas emissões de mercado de capitais e pela menor atividade de trading, acrescentou o banco.

Essas perdas seriam parcialmente compensadas por uma recuperação de aproximadamente 170 milhões de francos suíços das provisões que tinham sido constituídas para fazer face a reclamações contra o fundo de investimento Archegos (que faliu) e ainda compensadas por ganhos imobiliários de cerca de 160 milhões de francos, avançou o Credit Suisse citado pela Reuters.