Credit Suisse aumenta prejuízos para 267 milhões de euros no trimestre

O Credit Suisse viu os seus prejuízos agravarem para 273 milhões de francos suíços (267 milhões de euros) no primeiro trimestre, em face dos custos com litígios e das consequências da guerra Rússia-Ucrânia.

Os resultados do Credit Suisse continuam a espelhar os escândalos que afetaram o banco que sofre já o quarto trimestre em seis de resultados negativos.

Os números foram mais fracos do que o esperado e o banco voltou a fazer mudanças significativas

na gestão de topo.

David Mathers, que é administrador financeiro desde 2010, está de saída do banco. No entanto, permanecerá no cargo até que um substituto seja encontrado.

O prejuízo líquido de 273 milhões de francos suíços no trimestre, surge depois de na semana passada o banco ter feito ao mercado um profit warning.

Nesta quarta-feira o banco suíço confirmou as perdas relacionadas com a Rússia que totalizaram 206 milhões de francos suíços. Houve também um golpe de 155 milhões de francos suíços relacionados com o escândalo Archegos.

O CEO, Thomas Gottstein, disse à CNBC que este foi um “trimestre difícil”.