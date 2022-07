Credit Suisse explora cortes adicionais à sua estrutura de custos

O Credit Suisse estará a estudar formas adicionais de cortar na sua estrutura de custos, reporta o semanário suíço SonntagsZeitung, esperando-se mais um trimestre de perdas pelo gigante da banca.

A instituição financeira reporta esta quarta-feira os números da sua operação no segundo trimestre, tendo já avisado que se esperam novas perdas que o mercado estima deverão chegar a 405 milhões de euros. Será o terceiro trimestre consecutivo no vermelho, depois do banco ter delineado para 2022 um ano de “transição”.

O Credit Suisse tem estado envolvido numa série de escândalos que abalaram a credibilidade do banco, além do episódio que levou ao pedido de demissão de António Horta-Osório depois de violar as regras de contenção pandémica.

“Os números são catastróficos”, afirma um dos responsáveis seniores do banco, citado anonimamente pela publicação helvética. A expectativa é que sejam conhecidos mais detalhes em breve, embora não seja claro se estes serão divulgados juntamente com os resultados do segundo trimestre, no próximo dia 27.