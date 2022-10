Credit Suisse mantém preço-alvo do BCP nos 0,15 euros por ação

O Credit Suisse divulgou hoje a mais recente nota sobre o BCP, mantendo o preço-alvo do banco em 0,15 euros por ação e o rating em nível underperform. “Os riscos substanciais na Polónia mantêm-se, mas as oportunidades em Portugal melhoram”, defendem os analistas do banco suíço.

“Na sequência da divulgação dos números da inflação na zona euro para setembro, os nossos economistas atualizaram as suas previsões das taxas de juro. À medida que se incorporam estas subidas de taxas do BCE, somos responsáveis por um maior crescimento na margem financeira para Portugal. No entanto, assinalamos o aumento da incerteza sobre as perdas com hipotecas expressas em moeda polaca, uma vez que os bancos aguardam a decisão final do Tribunal de Justiça Europeu em 2023. Mantemos o nosso Target Price de 0,15 euros e o nosso rating em Underperform”, refere o Credit Suisse.

Os economistas atualizaram as suas previsões das taxas de juro, “aumentando os seus pressupostos de subida de taxas para 75-75-50-25 pontos base nas reuniões de outubro, dezembro, fevereiro e março”.

“À medida que incorporamos estas subidas de taxas do BCE, contabilizamos um maior crescimento da margem financeira em Portugal”, refere o banco suíço sobre o Millennium BCP.

Os analistas do Credit Suisse preveem aumentos de 4% em 2022 na margem financeira e de 3% em 2023.

“No entanto, assinalamos o aumento da incerteza sobre as perdas em hipotecas denominadas em moeda estrangeira na Polónia, uma vez que os bancos aguardam a decisão final do Tribunal de Justiça Europeu em 2023”, lê-se no documento

Os economistas do Credit Suisse agravaram as estimativas para a constituição de provisões à luz de uma perspetiva macroeconómica deteriorada para 2023 e 2024. A estimativa de aumento das provisões é de 3% em 2023 e de 3% em 2024. Ao mesmo tempo, sobem as previsões de lucro líquido em 7% para 2023 e 5% para 2024.

“No entanto, aumentamos onosso CoE (Cost of Equity para a Polónia para 28% para refletir o maior CoE implícito para o Bank Millennium)”, referem.

“Continuamos a ter uma perspetiva para o BCP que está dividida entre as oportunidades em Portugal e os desafios na Polónia. Por um lado, vemos o negócio doméstico do banco contribuir materialmente para os ganhos do Grupo, uma vez que a subida das taxas de juro e a resiliente procura de empréstimos continuam a sustentar a força do BCP. Por outro lado, o aumento das provisões do Bank Millennium para custos com as hipotecas em moeda estrangeira e as perdas de juros decorrentes das moratórias hipotecárias devem continuar a pesar no caminho de construção do capital do BCP”, alerta o Credit Suisse.

“A elevada sensibilidade a movimentos do spread soberano e uma resolução desfavorável sobre os custos legais finais das hipotecas denominadas em moeda estrangeira, para além dos atuais níveis de cobertura, podem atrasar ainda mais a geração de capital”, acrescenta.

“Incluímos a aprovação do BCE do vento favorável regulatório de +50bps pendente no CET1, que, na ausência desses ventos contrários, deveria conduzir o capital para mais perto dos níveis alvo da gestão”, referem os analistas do banco que dizem avaliar “o BCP como uma soma das partes, assumindo um RoTE sustentável de 9,5%, um Cost of Equity superior de 17,5% e um crescimento de 0,9%”.