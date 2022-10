Credit Suisse vê risco disparar para níveis de 2009

O Credit Suisse vive dias de forte pressão, com os investidores a demonstrarem um pessimismo crescente com a viabilidade do banco suíço.

De acordo com o “Financial Times”, os gestores de topo do Credit Suisse passaram o fim de semana a garantir aos maiores clientes e investidores que o banco suíço não tem problemas de liquidez e de capital.

Os Credit Default Swap [CDS, derivado financeiro que indica o risco de crédito] está a ser negociado nos maiores níveis desde 2009 e está próximo de superar os níveis registados durante a crise de 2008 – indicando que investidores querem prémios maiores para investir no Credit Suisse.

O custo para proteção contra um default da dívida disparou 15% na semana passada, com o spread dos credit default swaps (CDS) a atingir um máximo desde 2009 nos 250 pontos base. Um nível extremamente elevado (no início do ano estava em 57 pontos base), o que aliado à queda acentuada das ações (-25% em setembro para mínimo histórico) fez soar as campainhas no banco suíço, segundo a análise da BA&N Unit Research.

Na passada sexta-feira, o CEO do banco, Ulrich Koerner, transmitiu uma mensagem de confiança aos trabalhadores, assegurando que o Credit Suisse tem “uma base de capital e liquidez sólida” e que vai apresentar um novo plano estratégico a 27 de outubro.

Segundo a XTB, as ações do Credit Suisse caem mais de 8,5% à medida que os CDS atingem máximos 2009. Isto apesar das garantias do CEO de que o banco continua a manter uma forte base de capital e liquidez.

“Recorde-se que na semana passada os CDS (credit default swaps), ou derivados que protegem contra o possível colapso da entidade subjacente, atingiram os seus níveis mais elevados desde 2009”, refere o analista da XTB. Um novo plano estratégico está programado para ser anunciado a 27 de outubro. De acordo com a Bloomberg, o novo plano poderá incluir mudanças “radicais” no banco de investimentos e o corte de milhares de empregos ao longo dos próximos anos.