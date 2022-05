“Crescer não se resume a marketing e vendas”, destaca co-fundador consultora BridgeWhat

No âmbito da publicação do “Quem é Quem na Consultoria em Portugal 2022”, os líderes do sector juntam-se para uma conversa que pretende discutir os principais desafios e oportunidades do sector, bem como identificar tendências e perspectivas para o futuro. É também uma ocasião para avaliar o impacto da digitalização nos modelos de negócio. Veja em direto.