Criação de novas empresas cai em abril e interrompe ciclo de crescimento

Abril foi o primeiro mês desde outubro de 2021 em que a criação de novas empresas cai face ao período homólogo. Esta descida foi concentrada na região Norte (menos 322 constituições), que corresponde a cerca de 70% do total da queda verificada, e com grande contribuição do sector do retalho, refere do Barómetro consultora Informa D&B Mas nos primeiros quatro meses de 2022 a criação de 17.282 novas empresas representa um crescimento de 21% face ao mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e abril de 2022 quase todos os sectores registam uma subida na criação de empresas face a 2021, com destaque para os serviços gerais (mais 673 constituições, 38%), transportes (mais 564, 102%), alojamento e restauração (mais 515, 45%), serviços empresariais (mais 513, 21%) e atividades imobiliárias (mais 409, 27%).

O único sector a sofrer uma queda, especifica o barómetro, é o segmento do retalho, uma descida que já vinha do mês anterior e que se acentuou em abril, com menos 17% de novas empresas, e na qual pesaram especialmente os subsetores do retalho de têxtil e moda, generalista, alimentar e outros.

A subida de abertura de novas empresas em 2022 é também transversal a todas as regiões e distritos, com destaque para a Área Metropolitana de Lisboa (mais 1.866, 39%). Mas, em comparação com o mesmo período do último ano antes da pandemia (2019), o nascimento de empresas está ainda 14% abaixo. Apenas três setores superam os valores de 2019: atividades imobiliárias (mais 18%), tecnologias de informação e comunicação (mais 18%), agricultura e outros recursos naturais (mais 0,8%)

Entre janeiro e abril de 2022, encerraram 4.130 empresas, menos 0,6% que no período homólogo, uma descida de apenas 23 encerramentos de empresas. A maioria dos sectores de atividade registam valores de encerramento inferiores a 2021. No entanto, diz o estudo, alguns sectores já têm subidas de dois dígitos nos primeiros quatro meses de 2022, como o retalho (mais 75 encerramentos, 13%) e indústrias (mais 39, 10%).

Também nos quatro primeiros meses de 2022, 550 empresas iniciaram um processo de insolvência, valor que representa uma descida 26% face a 2021 (menos 194 novos processos), mantendo assim a descida ocorrida em 2021. Indústrias, alojamento e restauração e retalho são os sectores com maior número de insolvências, mas são também aqueles em que este indicador mostra uma maior queda face ao período homólogo.