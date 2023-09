Criança de sete anos atingida por raio na serra do Caramulo já teve alta médica

A criança de sete anos do concelho de Tondela que foi atingida no domingo por um raio, na serra do Caramulo, teve alta médica do Hospital Pediátrico de Coimbra hoje à tarde, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

11 Setembro 2023, 16h04