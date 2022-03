Criptomoeda do estalo de Will Smith, que ganhou mais de 400% já perdeu praticamente todo o seu valor

Demorou menos de 24 horas desde que Will Smith subiu ao palco dos Óscares e deu um estalo a Chris Rock para uma criptomoeda para ser cunhada a comemorar o insólito que marcou a edição dos Óscares deste ano.

A moeda virtual “Will Smith Inu”, que viu o seu valor subir 469%, nas últimas 24 horas desceu 80% e perdeu praticamente o seu valor todo. Atualmente, a moeda está a transacionar a 0,0000009101 dólares, ou seja, um dólar compraria mais de um milhão de moedas.

Este tipo de acontecimentos não é único no mundo das criptomoedas. Com a crescente popularidade das moedas virtuais, e a facilidade de criar uma nova, é normal que depois de um acontecimento popular, alguém cunhe uma moeda à volta desse assunto enquanto procura ganhar dinheiro com essa moeda. Normalmente, os criadores depois de fazerem dinheiro com a sua moeda normalmente vendem tudo e desaparecem.

Estes tokens não são licenciados e, por exemplo, Kanye West processou com sucesso os criadores de um token com a sua imagem há vários anos.