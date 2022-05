Crise pandémica mostrou que é preciso diversificar economia

Apesar do forte impacto das crises financeira e pandémica na economia regional, a Madeira continua a apresentar-se como um destino atrativo de investimento na área do turismo, o principal sector produtivo da região. No entanto, é necessário investir na formação profissional e diversificação da economia, dada a volatilidade das atividades ligadas à hospitalidade e lazer, como ficou provado nos últimos dois anos.

A Região Autónoma da Madeira fechou 2020 com um recuo de 14,3% no PIB, uma queda que supera os 8,4% registados na média nacional e que sublinha bem o impacto da pandemia numa região profundamente dependente do turismo. O sector foi um dos mais afetados a nível mundial pela Covid-19, dada a necessidade que a doença criou de limitar contactos físicos e viagens, e a região registou uma quebra de 66,1% nas dormidas naquele ano, ou seja, uma redução da indústria para um terço.

“Os principais motores da economia regional foram muito atingidos por terem de baixar a produção em fatores de 80% e 90%”, começa por referir Celso Nunes, economista e professor na Universidade da Madeira (UMa), o que “afetou o rendimento de muitas famílias e a saúde de muitas empresas de forma significativa”.

O cenário resultou em falências em algumas empresas da região, além das longas pausas na atividade que dificultaram significativamente a tesouraria das mesmas. Assim, “muitos restaurantes fecharam e não voltaram a abrir, muitos hotéis fecharam e passaram a abrir só passado muito tempo, mais de um ano”, ilustra o economista.

Este ano, o cenário foi já distinto, embora ainda abaixo do pré-pandemia. As dormidas na região cresceram 81,4%, chegando perto dos 5 milhões. Ainda assim, o valor continua a conferir um recuo de 38,7% em relação a 2019, ilustrando os impactos de maior duração na fileira do turismo madeirense, que registou uma ocupação média de 44,4%, o que fica 13,6 pontos percentuais (p.p.) abaixo do verificado em 2019.

Celso Nunes fala numa “recuperação muito forte” do sector hoteleiro, com “taxas de ocupação altas”, para as quais contribuiu decisivamente o levantamento das restrições e o abrandamento da pandemia na região e na Europa. Ainda assim, há um efeito recente que poderá ajudar a economia local: a guerra na Ucrânia pode ter “um efeito semelhante ao que se verificou com a Primavera Árabe, que afasta o turismo da europa de leste para a europa mais ocidental”. “A Madeira beneficia disso”, argumenta, pela sua segurança para os turistas.

Ano de recuperação, mas com taxas baixas

Ainda assim, e mesmo sendo este um ano de recuperação, a expectativa é de uma evolução positiva, “, mas com taxas de crescimento não muito elevadas”, projeta Celso Nunes.

“Na medida em que estamos em ano de recuperação, vai evoluir positivamente, mas com algumas limitações relacionadas com a estrutura da economia: o baixo nível de formação dos recursos humanos, a excessiva dependência de alguns sectores como o turismo e obras públicas… Não sendo um player significativo em termos internacionais nas tecnologias de ponta, essa recuperação é sempre limitada”, explica.

Esta composição da economia significa que “se a região fosse vista em termos independentes, seria o país mais pobre da UE”, destaca o economista da UMa, ilustrando o atraso relativo da Madeira em relação ao resto da Europa.

Formação continua a ser necessária

A aposta na área tecnológica, por enquanto, não parecer ser prioritária. Ainda assim, Celso Nunes destaca “iniciativas do Governo Regional, como a atração de nómadas digitais e um pólo na Ribeira Brava”.

“Existem algumas iniciativas privadas e apoiadas pelo Governo Regional, como a Startup Madeira, que tem sido uma incubadora muito interessante na região”, aponta, mas o foco do investimento, sustenta, deve ser na formação profissional.

“O grande investimento importante a fazer seria na qualidade e quantidade dos níveis educacionais da população”, defende, pedindo a “diminuição das taxas de abandono escolar, mais população com ensino superior ou ensinos profissionais e técnicos”.

“Tudo o que seja relacionado com a qualidade e quantidade de serviços profissionais e qualificação profissional será um grande investimento, com maior retorno a longo prazo”, resume.

A hotelaria, no entanto, não pode ficar para trás. A região mantém-se como um “destino com uma capacidade de atração turística muito interessante, especialmente a nível europeu”, e “continua a haver espaço para a oferta hoteleira existente”. No entanto, esta pode e deve servir para aprofundar outros sectores, especialmente inovadores e sustentáveis como a economia azul, sempre numa lógica de complementaridade, com “maior variedade de produtos e serviços prestados”.