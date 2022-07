Cristina Casalinho e Jorge Vasconcelos na administração da Fundação Gulbenkian

A até este mês presidente do IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) Cristina Casalinho, e o ex-presidente da ERSE, Jorge Vasconcelos, passam a integrar o Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian enquanto membros não executivos, anuncia esta entidade em comunicado.

Cristina Casalinho foi presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) entre 2014 e 2022. Foi responsável pela gestão da dívida do Estado até este mês, cargo que assumiu em 2014 substituindo João Moreira Rato. O jornal “Eco” diz que deve ser substituída no IGCP por Miguel Martin, que é gestor da Ascendi.

Cristina Casalinho esteve ligada ao setor da banca até ingressar no IGCP em 2012. Até essa data foi economista-chefe do BPI, cargo que iniciou em 2001.

Já Jorge Vasconcelos é presidente da New Energy Solutions (NEWES) e do Conselho Consultivo do Institute for Advanced Sustainability Studies (Potsdam). Para além de ser professor convidado do Instituto Superior Técnico e do Instituto Universitário Europeu e foi o primeiro presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Com estas nomeações, o Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, presidido por António M. Feijó, passa a ser constituído pelos administradores executivos Martin Essayan, José Neves Adelino, Guilherme d’Oliveira Martins e António Cruz Serra e os administradores não-executivos Graça Andresen Guimarães, Pedro Norton, Cristina Casalinho e Jorge Vasconcelos, revela a Fundação.