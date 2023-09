Mais de cinco centenas de interessados de 25 países diferentes estiveram na ALfândega do Porto para tomar contacto com o mais avançado sistema de suporte industrial da empresa.

8 Setembro 2023, 12h14

Hitachi, B. Braun, ASMPT, Wolfspeed, LAM Research, Vishay, Red Hat, entre outras, são só alguns dos nomes “gigantes” entre as dezenas de empresas nacionais e internacionais, que marcaram presença, na Alfândega do Porto numa iniciativa da Critical Manufacturing: o ‘MES & Industry 4.0 International Summit’.

Foi o primeiro evento internacional dedicado ao tema da transformação digital nas indústrias de produção, com o objetivo de “inspirar as empresas industriais a conectarem-se para um futuro mais inteligente”. No segundo e último dia do Francisco Almada Lobo, CEO da Critical Manufacturing, disse, em declarações ao JE, que “o encontrou correu acima das melhores expectativas”, tendo feito convergir para o histórico edifício mais de cinco centenas de “clientes, parceiros e consultoras”, para além, evidentemente, de potenciais novos clientes. Pelo menos 25 nacionalidades diferentes estiveram na Alfândega do Porto.

Na base do encontro esteve a preocupação de apresentar “o sistema MÊS como um sistema base para a indústria 4.0; é um programa estrutural que recorrer, entre outras ferramentas, à Inteligência Artificial” para servir de suporte às indústrias que usam o digital como fonte de produção. O software da Critical gere as operações no interior das unidades produtivas.

A empresa atingiu no final do ano passado a fasquia dos 45 milhões de euros de volume de negócios – com a exposição aos mercados externos a valer cerca de 98%, segundo revelou Francisco Almada Lobo. Um valor que este ano vai ser com certeza largamente ultrapassado no final do exercício de 2023.

Com escritórios em Portugal, China, Alemanha, Malásia e México, a Critical Manufacturing é uma subsidiária da ASM Pacific Technology Limited (ASMPT). Foi fundada em 2008 e está focada no fornecimento de software de automação e fabricação para indústrias de alta tecnologia.

A abertura do evento contou com a presença do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo.