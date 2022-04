Críticos do acordo de extradição para o Ruanda não têm soluções, diz ministra britânica

O Reino Unido e o Ruanda assinaram na passada quarta-feira, 14 de abril, um novo acordo que estipula que que quem chega ilegalmente ao país é enviado para a nação africana para ser processado, com o objetivo de desmantelar redes de tráfico humano. Esta segunda-feira, a ministra do interior britânica, Priti Patel, disse que os críticos da medida não têm soluções.

De acordo com a “BBC”, Patel entretanto assumiu responsabilidade individual pela operacionalização desta decisão que vai concentrar-se principalmente em homens solteiros que chegam ilegalmente ao Reino Unido em pequenos barcos ou camiões.

A viagem só de ida para o Ruanda vai abranger as pessoas que chegaram a solo britânico por esses meios desde o início de janeiro e pode entrar em vigor dentro de semanas. Enquanto aguardam decisão, vão receber acomodação e apoio. Se os pedidos de asilos forem aceites, os migrantes vão ser ajudados a construir uma “nova vida” na nação africana. Caso contrário, terão a hipótese de solicitar a permanência no Ruanda ou ser devolvidos ao país de origem ou outro país onde tenham o direito de residir.

Agora, num artigo de opinião escrito com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Vincent Biruta, a ministra britânica afirma que o sistema global de asilo está a “colapsar” e que, juntos, estão a combater o “comércio mortal” do tráfico humano.

“Estamos a dar passos ousados ​​e inovadores e é surpreendente que as instituições que criticam os planos não ofereçam suas próprias soluções”, escreveram. “Permitir que este sofrimento continue não é mais uma opção para nenhuma nação humanitária”.

As críticas chegaram de todo o lado, desde parlamentares conservadores a partidos de oposição. O líder trabalhista Keir Starmer considerou “inviável” a medida, enquanto os liberais democratas disseram que o governo estava a “bater com a porta” na cara dos refugiados e Ian Blackford, do Partido Nacional Escocês, apelidou o esquema de “absolutamente assustador”. Em paralelo, mais de 160 instituições de caridade e grupos de interesse disseram que é “vergonhosamente cruel” e pediram ao primeiro-ministro e a Patel que o abandonassem.

Uma das principais preocupações é o histórico de direitos humanos do Ruanda. No ano passado, o Reino Unido levantou alegações de execuções extrajudiciais, desaparecimentos e tortura na nação da África Oriental na ONU. Agora, no “The Times”, Patel e Biruta disseram que o Ruanda “é um dos países mais seguros do mundo” que já acolheu 130 mil refugiados de vários países.

O secretário do ministério do Interior Matthew Rycroft alertou que a política tem um custo alto e só compensaria se reduzisse o número de travessias do Canal e outras entradas ilegais no Reino Unido.

O “The Times” apontou para um custo entre 20 mil a 30 mil libras (cerca de 24 mil e 36 mil euros, respetivamente) para cada migrante enviado para o Ruanda. Mas o Reino Unido está a investir 120 milhões de libras (quase 145 milhões de euros) no “desenvolvimento e crescimento económico de Ruanda” como parte do acordo. Patel e Biruta defendem que esse valor vai ajudar a resolver a falta de oportunidades que impulsionam a migração económica.