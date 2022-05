CTT afundam mais de 3,8% na bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se esta segunda-feira, 9 de maio, a negociar em terreno negativo ao desvalorizar 0,27% para 5,800.30 pontos.

Os CTT perdem 3,83% para 3,90 euros, sendo a cotada com a maior quebra dez minutos após a abertura do PSI. A Mota-Engil cai 1,08% para 1,28 euros, o BCP recua 0,96% para 0,14 euros, a Greenvolt deprecia 0,74% para 6,69 euros e a Altri desvaloriza 0,44% para 6,77 euros. A Galp perde 0,60% para 10,76 euros.

Em terreno positivo, a Jerónimo Martins avança 0,86% para 19,84 euros, a REN valoriza 0,52% para 2,88 euros, a EDP ganha 0,27% para 4,47 euros e a Sonae soma 0,19% para 1,04 euros.

A Europa segue também em terreno misto, no dia em que a Rússia celebra o Dia da Vitória em celebração à derrota do regime alemão nazi e em que o mundo estima que vá assinalar a invasão oficial da Ucrânia. O alemão DAX sobe 0,09%, o francês CAC perde 0,09%, o espanhol IBEX cresce 0,29%, Itália aprecia 0,14% e o britânico avança 0,02%. O Euro Stoxx 50 desvaloriza 0,13% para 3.624,35 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent recua 0,77% para 111,53 dólares e o WTI desvaloriza 0,88% para 111,53 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 2,02% para 8,142 dólares.

No mercado cambial, o euro desce 0,32% para 1,0517 dólares e a libra esterlina recua 0,47% para 1,2279 dólares.

“Depois de mais uma semana de forte turbulência nos mercados acionistas, com foco em Wall Street, os investidores enfrentam mais sessões de elevada volatilidade devido à incerteza com o rumo da inflação, da política monetária e da atividade económica global. A sessão arrancou com sinal negativo nas bolsas europeias, pressionadas pela queda dos futuros dos índices norte-americanos e pelo desempenho negativo das praças asiáticas, que continuam a ser castigadas pela debilidade da economia chinesa. A incerteza com os anúncios da Rússia na celebração do Dia da Vitória também contribui para agravar a aversão ao risco por parte dos investidores, que se reflete na queda das bolsas e outros ativos de maior risco e pela alta do dólar, que já reforçou máximos de 20 anos”, escreve o BA&N Research Unit.

“A agenda desta semana indica que os investidores vão continuar focados nos receios com a inflação e com a evolução da política monetária, já que inúmeros responsáveis da Fed e do BCE têm discursos previstos para os próximos dias”, aponta a consultora.