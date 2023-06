“Entre as principais funcionalidades desta aplicação estão, por exemplo, a obrigatoriedade de contactar o cliente quando este não atende a campainha do domicílio, antes de ficar registado que a entrega não foi efetuada; a possibilidade de o carteiro usar comandos de voz para acelerar ações, como por exemplo escrever comentários associados a uma entrega”, dizem os CTT.

29 Junho 2023, 09h20

Os CTT – Correios de Portugal lançaram uma nova aplicação, o Mobi CTT. “Esta aplicação surge como uma nova ferramenta de trabalho, destinada aos carteiros, e que lhes permite de forma simples, intuitiva e organizada, uma melhor gestão das tarefas do seu dia a dia ao serviço dos nossos clientes”, refere a empresa.

A atividade de distribuição diária de correio e expresso dos CTT está agora mais facilitada. O Mobi CTT ” é uma ferramenta de última geração e uma das iniciativas chave do Plano de Transformação da empresa”, refere o comunicado que acrescenta que esta é a primeira aplicação ibérica, desenvolvida internamente com a colaboração de várias áreas da empresa, que irá suportar a atividade de entrega de Correios e Expresso em Portugal e Espanha.

“Este novo produto, que se pretende em constante desenvolvimento, tendo em conta os objetivos estratégicos definidos, oferece aos CTT uma grande vantagem competitiva proporcionando uma melhor qualidade de serviço e maior produtividade na distribuição”, lê-se na nota.

“Entre as principais funcionalidades desta aplicação estão, por exemplo, a obrigatoriedade de contactar o cliente quando este não atende a campainha do domicílio, antes de ficar registado que a entrega não foi efetuada; a possibilidade de o carteiro usar comandos de voz para acelerar ações, como por exemplo escrever comentários associados a uma entrega, bem como, facilitar procedimentos através de workflows, fazendo com que o distribuidor não tenha de os memorizar”, segundo CTT.