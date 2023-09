A CUF assinou um contrato de compra e venda, com os accionistas do Grupo Clínica Médica Arrifana de Sousa, para aquisição da totalidade do seu capital social, estando a operação sujeita à aprovação prévia da Autoridade da Concorrência (AdC).

12 Setembro 2023, 17h05

A CUF assinou um contrato de compra e venda, com os acionistas do Grupo Clínica Médica Arrifana de Sousa, para a aquisição da totalidade da empresa que detém várias unidades de saúde nos concelhos do Tâmega e Sousa.

O valor do negócio não foi avançado.

A operação, que está sujeita à aprovação prévia da Autoridade da Concorrência (AdC), significa o reforço da presença da CUF no Norte do País.

Em comunicado o grupo revela que “a concretização desta aquisição, de 100% do capital social da Arrifana de Sousa, ainda dependente da não oposição por parte da AdC e cuja notificação prévia será efetuada brevemente, está assente na estratégia de expansão e consolidação da CUF, que se mantém firme na intenção de continuar a chegar a cada vez mais territórios e pontos do país, consolidando a sua rede integrada de cuidados de saúde a nível nacional, de modo a responder às necessidades da população e do país”.

A rede CUF é composta por 24 hospitais e clínicas e com uma experiência de 78 anos na prestação de cuidados de saúde e, nos concelhos do Tâmega e Sousa, irá reforçar a oferta de cuidados diferenciados e de qualidade na região.

“A Clínica Médica Arrifana de Sousa é detentora de várias unidades de saúde nos concelhos do Tâmega e Sousa, uma região do norte do país onde residem mais de meio milhão de portugueses”, lê-se no comunicado.

O Grupo Clínica Médica Arrifana de Sousa iniciou a sua atividade há 40 anos e é uma entidade de referência empresarial na região de Tâmega e Sousa, com cerca de 300 colaboradores.