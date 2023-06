A CUF é o primeiro prestador de cuidados de saúde em Portugal a integrar esta iniciativa internacional que envolve cerca de 22 mil empresas.

29 Junho 2023, 16h53

A CUF aderiu este mês ao United Nations Global Compact (UNGC), iniciativa das Nações Unidas dedicada à sustentabilidade corporativa, que conta com cerca de 22 mil empresas aderentes de 163 países.

United Nations Global Compact pretende mobilizar as empresas para um movimento global, que as incentive a adotar políticas de responsabilidade social e de sustentabilidade. Nesse sentido, operacionaliza programas aceleradores, nacionais e internacionais, disponibiliza plataformas temáticas, organiza peer learning groups e outras iniciativas orientadas para que as empresas alinhem as suas estratégias e operações com os 10 Princípios, visando atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados na Agenda 2030 das Nações Unidas.

“A concretização da estratégia da CUF é desenvolvida, desde a sua génese, num contexto de contribuição para o bem comum, através de critérios de sustentabilidade e sempre numa perspetiva de gerar impacto positivo na sociedade”, salienta Mariana Ribeiro Ferreira, diretora de Cidadania Empresarial da CUF.

“Temos vindo a materializar iniciativas concretas, ano após ano, razão pela qual criámos o Programa CUF Inspira com quatro áreas de intervenção, nas quais continuamos a fazer a diferença, nomeadamente através da responsabilidade social interna, no reforço da conduta ética, através do impacto social na comunidade e através da sustentabilidade ambiental. Esse é o nosso compromisso de hoje e do futuro”, adianta.