5 Setembro 2023, 12h44

A gestora de private equity europeia CVC Capital vai comprar a empresa holandesa de infra-estruturas DIF Capital Partners por 1,1 mil milhões de dólares (1,02 mil milhões de euros), segundo a Reuters que cita o Financial Times. O negócio é anunciado esta terça-feira, refere o jornal, citando quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Fundada em 2005, a DIF gere 16 mil milhões de euros em activos e emprega mais de 200 profissionais em 11 escritórios, segundo o seu site Web. A empresa de infra-estruturas investe na Europa, na América do Norte e na Austrália.

A aquisição da DIF pela CVC será feita em dinheiro e em ações. O JP Morgan está a aconselhar a CVC e o Morgan Stanley está a aconselhar a DIF neste negócio, segundo o FT.

Esta operação segue-se ao levantamento de 26 mil milhões de euros pela CVC para o seu nono fundo de private equity na Europa/Américas, informou a Reuters em julho.

A CVC também revelou recentemente os seus planos de avançar para a bolsa através de uma oferta pública inicial de vários milhões de euros em Amesterdão, informou o Financial Times em agosto, citando fontes.

O jornal diz que a sociedade CVC Capital Partners procura alargar o leque de estratégias de investimento antes da sua esperada oferta pública inicial.

A notícia do FT dá conta que a decisão de adquirir a DIF surge no momento em que as maiores sociedades de private equity estão a avançar para outras classes de activos, incluindo o crédito privado e as infraestruturas.

Os maiores rivais da CVC nestas aquisições, como a Blackstone e a Apollo, são agora gestores de activos diversificados que tentam aumentar a dimensão de cada uma das suas estratégias de investimento e proporcionar fluxos de receitas de comissões aos investidores da bolsa.

As infra-estruturas têm-se revelado uma área particularmente lucrativa para alguns dos concorrentes da CVC, incluindo EQT, KKR e Brookfield, que têm conseguido lançar uma série de fundos cada vez maiores para investir neste tipo de negócios.

Nos últimos anos, a CVC expandiu-se também para o mercado das participações em fundos de segunda mão, através da aquisição da Glendower Capital, refere o FT.

A CVC também tem expandido agressivamente o seu negócio de crédito, que fornece financiamento para leveraged buyouts, entre outras coisas.