De Cristiano Ronaldo, a Pedro Pichardo, foram muitas as homenagens no dia 10 junho, que marcou o início da terceira etapa da competição

15 Junho 2023, 18h23

A Liga MEO Surf homenageou 26 atletas portugueses das mais variadas modalidades no passado dia 10 de junho, que marcou o começo da terceira etapa da prova. A homenagem foi amplamente partilhada na rede social Instagram, o que resultou num aumento de 112% de alcance no passado fim-de-semana, enquanto as interações com a conta da ANS cresceram 26,1%.

Foram homenageados vários nomes do surf, como também de outras modalidades. No caso do surf, Frederico Morais, Teresa Bonvalot, Tiago Pires, Yolanda Hopkins, Nuno Vitorino e Marta Paço tiveram direito ao reconhecimento.

A modalidade de que mais desportistas foram homenageados é o atletismo, com sete casos, sendo eles Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro, Pedro Pichardo, Rosa Mota, Nelson Évora, Patrícia Mamona e Lenine Cunha. No caso do futebol, cinco atletas mereceram o reconhecimento. Trata-se de Cristiano Ronaldo, Eusébio, Vítor Baía, Luís Figo e Jéssica Silva. No automobilismo, António Félix da Costa e Armindo Araújo tiveram direito à homenagem.

Seguem-se várias modalidades com um desportista cada. Neemias Queta no basquetebol, Fernando Pimenta na canoagem, Telma Monteiro no judo, Miguel Oliveira no motociclismo, Gustavo Ribeiro no skate e João Sousa no ténis.

Os nomes dos atletas homenageados foram inscritos nas licras dos surfistas em prova e as imagens foram partilhadas naquela rede social. As partilhas de Telma Monteiro, Lenine Cunha, Miguel Oliveira, e Jéssica Silva registaram um alcance superior a 1,5 milhões de utilizadores.