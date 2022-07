Da educação à responsabilidade social: que desafios para as empresas? Ouça o podcast “Falar Direito”

Ouça e acompanhe o podcast “Falar Direito” em:

Apple Podcasts | Spotify | Anchor

Educação e responsabilidade social são temas em análise nesta edição. Tendo em conta o contexto do mercado internacional, em que a língua inglesa que junta as “pontas soltas”, a Vieira de Almeida lançou o curso “Legal English Drafting Skills”, totalmente em e-learning e que se prende com a necessidade de conhecimento e de linguística jurídica em inglês.

Estes e outros temas estarão em análise no programa da plataforma multimédia JE TV. Margarida Couto, advogada, sócia da VdA e presidente da VdA Academia é a convidada da jornalista Mariana Bandeira, jornalista do JE.

O mundo da advocacia está em destaque no “Falar Direito”, programa semanal da plataforma multimédia JE TV, que conta também com uma versão em podcast, com apresentação e coordenação editorial de Filipe Alves e Mariana Bandeira.