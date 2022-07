Da publicidade da Netflix ao efeito do gás russo na economia europeia. Veja as escolhas da semana no “Mercados em Ação”

A previsão de uma queda de 1,5% do PIB da Zona Euro devido ao corte de gás russo foi analisada na última edição do programa. O protagonista eleito nas escolhas da última edição do programa “Mercados em Ação” foi Satya Nadella: o CEO da Microsoft está em grande destaque tendo em conta que este gigante tecnológico pode estar perto de ganhar a conta de publicidade da Netflix.

Conheça as escolhas da semana do programa da plataforma multimédia JE TV, numa edição que contou com a análise de Luís Tavares Bravo, diretor de investment advisory do Bison Bank.