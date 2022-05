Da venda da Díaz à valorização dos miúdos do Olival. Saiba os milhões do novo campeão nacional

O FC Porto sagrou-se campeão este sábado ao ganhar no Estádio da Luz frente ao SL Benfica por 1-0, numa partida em que apenas precisava de um ponto para conquistar o trigésimo campeonato da sua história.

O plantel dos “dragões” irá fechar esta temporada com uma avaliação no site “Transfermarkt” estimada em 259,3 milhões, a mais baixa entre os três grandes (o Sporting CP tem uma avaliação de 261,2 milhões e o SL Benfica apresenta um valor de mercado de 266 milhões).

No entanto, este plantel do FC Porto sofreu uma considerável desvalorização durante esta temporada. Em agosto de 2021, o grupo de trabalho ao serviço de Sérgio Conceição tinha um valor de mercado de 284,5 milhões de euros. Isto significa que entre agosto de 2021 e maio de 2022, este plantel sofreu uma perda de 25,2 milhões (9,71%).

Ao nível de receitas e despesas, o FC Porto apresentou um balanço positivo de 35,9 milhões de euros, potenciado sobretudo pela venda do passe futebolístico do colombiano Luis Díaz em janeiro por 45 milhões de euros. De resto, os “dragões” compraram jogadores no valor de 34,35 milhões de euros (Pepê, Galeno e Wendell foram os principais investimentos; por outro lado, as vendas foram de 70,25 milhões de euros (Díaz, Corona e o empréstimo de Sérgio Oliveira rechearam os cofres dos “azuis e brancos”).

A aposta na “prata de casa” foi um dos trunfos de Sérgio Conceição para esta temporada. E se a valorização desportiva está à vista, é possível perceber através do site “Transfermarkt” que o voto de confiança do técnico pode render muitos milhões de euros ao FC Porto já na próxima janela de transferência.

Dos quatro jogadores que venceram a Youth League da UEFA em 2019, três tornaram-se titulares indiscutíveis esta época e dois deles parecem ter conquistado também a confiança do selecionador nacional. Falamos naturalmente de Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira.

De acordo com o site “Transfermarkt”, em um ano, o guarda-redes Diogo Costa (atual titular do FC Porto e da Seleção) viu a sua valorização disparar 10 milhões de euros para 16 milhões; à direita, João Mário começou a época passada com um valor de 4 milhões de euros e um ano depois já apresenta um valor de 12 milhões. Fábio Vieira apresentou uma valorização de 8 milhões de euros no mesmo espaço temporal mas o grande campeão das valorizações entre os meninos do Olival foi Vitinha: há um ano valia 7 milhões de euros e hoje vale 24 milhões e está debaixo de olho de Fernando Santos.