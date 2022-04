Dachser fecha 2021 com receita superior a sete mil milhões de euros

O operador logístico multinacional Dachser fechou o exercício de 2021 com uma receita superior a sete mil milhões de euros, além de ter conseguido um aumento no volume de envios e toneladas transportadas, que geraram um crescimento recorde da atividade da empresa.

“2021 foi um ano recorde para a Dachser. Os resultados de negócio da multinacional, relativos ao ano anterior, mostram que a empresa aumentou a receita consolidada em 26%, alcançando os 7,1 mil milhões de euros. Depois do desvio dos resultados do ano passado, fruto do impacto causado pela pandemia, o operador logístico regressa, assim, ao crescimento dinâmico que tem vindo a registar. Estes resultados positivos, obtidos em 2021, ficam a dever-se, sobretudo, ao crescimento orgânico do número de envios e da tonelagem transportada de 6,3% e 7,7%, respetivamente. Os altos preços dos transportes, causados pela escassez de capacidade de carga vivenciada um pouco por todas as transportadoras, acabaram por consolidar esse salto de receita”, destaca um comunicado da Dachser.

Burkhard Eling, CEO da Dachser, assegura que “não temos dúvidas de que 2021 foi um ano excecional, em diferentes áreas, com a superação de grandes desafios”.

“Foi um ano que ficou marcado pelo Brexit, pela pandemia e pela elevada pressão nas cadeias de abastecimento globais, que foram levadas a um ponto de rutura, o que resultou numa grande incerteza para os nossos clientes. Apesar desta situação, fomos capazes de oferecer soluções logísticas, mantendo, sempre, um alto nível de qualidade e serviço. Desta forma, conseguimos reforçar os laços estabelecidos com os nossos clientes e expandir o nosso negócio, especialmente com algumas das nossas maiores contas”, assinala este responsável.

Para Burkhard Eling, “esta foi uma conquista extraordinária, que só foi possível graças à dedicação e esforço das nossas equipas”.

A divisão Dachser Road Logistics – que agrega o transporte e armazenamento de bens industriais e de consumo (European Logistics) e de alimentos (Food Logistics) – aumentou a sua receita em 12,3%, para os 4,99 mil milhões de euros, em 2021. “Após os confinamentos sucessivos na Europa, em 2020, registou-se uma queda de 2,2% na receita, o que representa um aumento significativo, mesmo em relação ao ano de 2019, anterior à pandemia”, salienta o referido comunicado.

Já a unidade de negócio de European Logistics aumentou a sua receita em 13,1%, para os 3,92 mil milhões de euros. “Após vários anos de estagnação, o número de envios aumentou significativamente em 6,8%, para os 72 milhões de envios. Comparativamente, a tonelagem transportada teve um aumento ainda mais significativo, 8,5%, para os 30 milhões. Todas as unidades de negócio regionais – Alemanha, Norte da Europa Central, França & Magrebe e Península Ibérica – registaram aumentos de dois dígitos na receita. Apesar das restrições impostas pelo governo alemão, como medida de contenção da pandemia, a restaurantes e hotéis, a aquisição de novos clientes garantiu que a unidade de negócios Food Logistics alcançasse um crescimento na sua receita de quase 10%. Esta é a maior receita alcançada por esta área de negócio, que atingiu os 1,07 mil milhões de euros”, realçam os responsáveis da Dachser.

Por seu turno, em 2021, o transporte aéreo e marítimo ficou marcado por interrupções na cadeia de abastecimento, falta de capacidade disponível e elevadas taxas de envio. “Como consequência desse desenvolvimento, a divisão Air & Sea Logistics [da Dachser] conseguiu atingir um crescimento recorde de receita de 78,3%. Os envios aumentaram em 9,1% e a tonelagem subiu para a casa dos 21%. Destaque, ainda, para a expansão do transporte aéreo regular entre a Ásia, a Europa e a América do Norte, referindo-se, aqui, que, apenas no ano passado, a Dachser realizou um total de 230 serviços ‘charter'”, adianta o referido comunicado.

“A disponibilidade e a fiabilidade do nosso serviço de transporte aéreo permite aos nossos clientes um planeamento certeiro – e essa foi a chave para o nosso sucesso em 2021. Adicionalmente, o facto de conseguirmos enviar diretamente as mercadorias para distribuição e entrega através da nossa rede europeia de transporte terrestre, revelou-se uma grande vantagem”, explica Burkhard Eling.

A administração da Dachser entende que “a volatilidade e os desafios continuam a moldar o mercado em 2022”, acrescentando que “a guerra na Ucrânia está a causar um sofrimento humano extremo, que deixará, também, marcas profundas na economia global”.

“Paralelamente, é ainda importante ter em conta os valores históricos de preço da energia e combustível, a exacerbação da escassez de motoristas e as interrupções persistentes nas cadeias de abastecimento globais, esta última devido, em parte, aos novos surtos de Covid-19, como aconteceu recentemente na China e em Hong Kong”, alertam os responsáveis da Dachser.

“Temos de perceber que este é mais um ano em que a manutenção das cadeias de abastecimento irá exigir a gestão de crise, flexibilidade e resiliência”, avisa Burkhard Eling.

Apesar destas condicionantes, “a Dachser já está a desenhar o seu futuro com investimentos em instalações logísticas, tecnologia digital e equipamentos”.

“Depois de investir cerca de 100 milhões de euros em 2021, a empresa planeia duplicar o investimento, 200 milhões de euros, em 2022″, revela o comunicado em questão.

Segundo Burkhard Eling, “isso inclui a aposta em projetos pioneiros, como o nosso armazém totalmente automatizado em Memmingen, na Alemanha”, que terá 52 mil espaços para paletes e será inaugurado em outubro.

“Simultaneamente, estamos, ainda, a realizar investimentos substanciais em digitalização, proteção climática e, especialmente, nos nossos colaboradores – afinal, a logística é, e será sempre, um negócio administrado por pessoas para pessoas”, sublinha o CEO da Dachser.

Em 2021, a Dachser contratou cerca de mil funcionários em todo o mundo, e tem, ainda, atualmente, cerca de 2.200 jovens a estagiar em filiais da Dachser em todo o mundo. “O elevado rácio de capital próprio da Dachser, de aproximadamente 60%”, permite dar um grande apoio na política de investimento da empresa”, constata o mesmo comunicado.

A Dachser assume-se como um dos maiores grupos privados do mundo na área da logística e transporte de mercadorias, empregando cerca de 30.609 trabalhadores em 399 filiais em 44 países.

A multinacional alemã está presente no mercado ibérico através das linhas de negócio Dachser European Logistics – dedicadas ao transporte terrestre e serviços logísticos integrais – e da Dachser Air & Sea Logistics (ASL), que é responsável pelos transportes aéreo e marítimo, oferecendo, ainda, todos os serviços de valor acrescentado inerentes a estas áreas de negócio.

“Na Europa, a Dachser posiciona-se no transporte rodoviário como uma solução única para todas as necessidades logísticas orientadas para a exportação. Os seus serviços incluem armazenamento e soluções de distribuição, entregas B2C [‘business to consumer’, ou seja, da empresa ao cliente final], serviços específicos de carga parcial e completa e serviços especializados para a indústria química e ‘bricolage’, decoração e jardinagem”, resume o referido comunicado.