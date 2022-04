Dachser investe 14 milhões de euros em novo centro logístico no porto de Alicante

A Dachser, um dos maiores operadores mundiais de logística e transporte de mercadorias, anunciou a construção de um novo centro logístico no porto de Alicante, em Espanha. O projeto envolve o investimento inicial de 14 milhões de euros, respeitante apenas à construção, ficando de fora os custos associados à mecanização e aos equipamentos.

A nova filial da Dachser terá uma área total de 51,2 mil m2, onde se inclui uma plataforma logística dedicada ao transporte rodoviário de mercadorias, composta por um terminal complementar de 11,3 mil m2 e um edifício de escritórios de dois andares com uma superfície de cerca de dois mil m2. A empresa espera que as instalações fiquem operacionais em 2023.

A implementação do projeto visa cimentar a posição da Dachser como uma “referência no transporte nacional e internacional para todo o sector industrial na província de Alicante”.

Adicionalmente, o centro será equipado com tecnologias de movimentação de carga paletizada e fracionada de última geração, de forma a otimizar operações e a reduzir o tempo de trânsito das expedições dos clientes, para além de expandir as possibilidades de crescimento no futuro, garante a empresa.

“Na Dachser, o principal objetivo é procurar satisfazer os nossos clientes e oferecer soluções à medida de todas as suas necessidades. É por isso que, seguindo a nossa política de melhoria e superação diária, tomámos a decisão de construir um dos mais modernos centros logísticos da província de Alicante”, explica Celestino Silva, managing director european logistics iberia da Dachser.

Sem esquecer a temática da sustentabilidade, a Dachser revela que terá uma infraestrutura fotovoltaica de 100Kw para consumo próprio, bem como sistemas de iluminação e ar condicionado de baixo consumo e controlo inteligente para alcançar uma maior eficiência energética.