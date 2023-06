“A nova estrutura é composta por um edifício frontal com 2.700 metros quadrados de área útil e um armazém adjacente com 7.500 metros”, explicou a empresa.

28 Junho 2023, 13h41

A empresa alemã Dachser inaugurou novas instalações no seu maior centro logístico no panorama internacional em Memmingen.

Conforme explicado no comunicado a empresa logística “investiu cerca de 30 milhões de euros nas novas instalações de última geração, totalmente automatizadas e com uma forte vertente ecológica”

“A nova estrutura é composta por um edifício frontal com 2.700 metros quadrados de área útil e um armazém adjacente com 7.500 metros quadrados de espaço logístico”, destalhou Dachser.

Além da dimensão do edifício e armazém, a nova estrutura “dispõe ainda de uma plataforma com 2.300 metros quadrados de área, que será utilizada para operações manuais de preparação e acabamento de encomendas”.

“O centro logístico da Dachser na região de Allgäu é a maior localização operacional da empresa em todo o mundo, disponibilizando um total de mais de 200.000 espaços para paletes em Memmingen”, informa a empresa.

Thomas Henkel, general manager do centro logística da Allgäu da Dachser, em Memmingen, referiu que “o novo armazém foi concebido para oferecer um desempenho de topo e acompanhar o crescimento dos clientes na região”.

“A automação e a sustentabilidade foram os principais aspetos considerados durante a construção. O armazenamento e a retirada de paletes, por exemplo, são totalmente automatizados, permitindo manusear a entrada e saída de até 400 paletes de mercadorias por hora – ou cinco mil por dia –, através de 22 portões de carga e descarga. Isto é possível graças a recursos como os sistemas de descarga automática, uma estação de paletização automática e oito operadores de prateleiras guiados por carris no armazenamento em altura”, acrescenta.

Por sua vez, o CEO da Dachser, Burkhard Eling, apontou que “para a Dachser, o centro logístico de Memmingen é um dos projetos mais importantes dos últimos anos. As novas instalações reúnem tecnologia de automação de ponta e os mais recentes conceitos de sustentabilidade, com base no conhecimento acumulado da nossa rede e dos nossos colaboradores”.

“Este investimento beneficia não só a localização de Memmingen, mas também a empresa como um todo”, afirmou Eling.