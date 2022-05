Darwin e mais cinco. Liga portuguesa é a que mais pode lucrar fora das ‘Big5’, estima Observatório do Futebol

O goleador uruguaio do SL Benfica, Darwin Núñez, deverá protagonizar a transferência mais avultada da próxima janela de mercado no contexto mundial das ligas de futebol fora das “Big5”, com uma operação avaliada em 70,7 milhões de euros, de acordo com uma estimativa avançada esta segunda-feira, pelo Observatório do Futebol (CIES).

Além do avançado uruguaio, e melhor marcador da Liga portuguesa, o CIES avança que mais cinco jogadores do campeonato nacional entram no ‘top10’ dos futebolistas que poderão protagonizar transferências avultadas na próxima janela de mercado.

De acordo com o CIES, Darwin “reúne todos os critérios” para que o SL Benfica garanta uma alta avaliação deste futebolista: “tem menos de 23 anos, um contrato de longa duração (mais três épocas), atua numa equipa competitiva (SL Benfica) e apresenta uma excelente performance, sobretudo no que diz respeito à marcação de golos”.

Para o Observatório do Futebol, uma transferência do uruguaio na ordem dos 80 milhões de euros “é perfeitamente possível”.

Milhões (euros) Jogador Clube 70,7 Darwin Núñez SL Benfica 57,5 Antony dos Santos Ajax 52,2 Gonçalo Inácio Sporting CP 49,7 Cody Gakpo PSV Eindhoven 49,5 Matheus Nunes Sporting CP 49,2 Pedro Gonçalves Sporting CP 42,9 Gonçalo Ramos SL Benfica 41,4 Diogo Costa FC Porto 39,9 Charles De Ketelaere Club Brugge 39,6 Sébastien Haller AFC Ajax

Mas nem só do goleador do SL Benfica vive as perspetivas dos clubes portugueses no sentido de encaixar vários milhões de euros neste mercado de transferências. Aliás, o Sporting CP é o clube mais representado no ‘top10’ do CIES relativamente aos jogadores fora das ‘Big5’ que mais milhões poderão dar a ganhar aos seus clubes.

Gonçalo Inácio, defesa central formado nos “leões” é o terceiro jogador que mais dinheiro pode render, com uma transferência estimada em 52,2 milhões de euros; o médio internacional português Matheus Nunes, tem uma eventual mudança de emblema avaliada em 49,5 milhões de euros (é quinto nesta tabela) e para o avançado Pedro Gonçalves, melhor marcador da época passada na Liga, é perspectivada uma transferência de 49,2 milhões de euros.

Ainda na Liga portuguesa, o CIES inclui no ‘top10’ mais dois jogadores da Liga portuguesa: Gonçalo Ramos, jovem avançado do SL Benfica, que segundo o Observatório do Futebol pode deixar a Luz a troco de 42,9 milhões de euros; Diogo Costa, guarda-redes português, titular do FC Porto, é o único guarda-redes presente nesta lista e pode deixar o “Dragão” por 41,4 milhões de euros.

Assim, e considerando os jogadores da Liga portuguesa presentes neste ‘top10’, os clubes nacionais poderão encaixar 305,9 milhões de euros neste defeso: 150,9 milhões de euros (Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves); 113,6 milhões de euros para o SL Benfica (Darwin Núñez e Gonçalo Ramos) e 41,4 milhões de euros (Diogo Costa).