Das despesas à violência nas escolas, preocupações das famílias são cada vez maiores

De acordo com um estudo, são já menos de dois em cada três os portugueses que acreditam que o ano letivo será melhor que o anterior. Do bullying à utilização das tecnologias, são muitas as questões que surgem na mente dos encarregados de educação.

13 Setembro 2023, 15h57

Entre os encarregados de educação portugueses menos de dois em cada três (65%) acreditam que o ano letivo que agora se inicia vai correr melhor do que o anterior. Trata-se de um decréscimo acentuado face a 2021 (81%) e 2022 (74%), para o qual contribuem fatores muito diversos, desde as despesas à violência nas escolas. Começar o ano sem professores. Constrangimento deverá afetar mais de 125 mil alunos De acordo com uma sondagem de opinião da Cetelem, em que foram contactadas 1.300 pessoas, os gastos financeiros das famílias surgem como uma das principais preocupações em 41%. A esse nível, os dados médios apontam para valores na ordem de 632 euros, o que significa mais 107 euros do que há um ano. Simultaneamente, as greves ocupam a cabeça de mais de metade (52%) dos encarregados de educação, sendo que seis em cada dez recordam que os seus educandos se viram afetados no último ano letivo. Entre as preocupações surgem ainda a necessidade de recuperação de aprendizagem (31%), as dificuldades no acompanhamento da aprendizagem (29%) e de adaptação a uma nova escola e turma (20%). O capitulo social também despoleta preocupações, com a violência nas escolas (45%) à cabeça, seguida de perto pelo bullying (44%) e a discriminação (40%). De resto, quase um quarto dos encarregados de educação (24%) garante estar muito preocupado com a temática. Olhando às tecnologias, 90% refere que é a favor de uma limitação dos smartphones nas escolas. Por outro lado, quase metade (47%) defende uma aprendizagem mais avançada a respeito das tecnologias e mais ainda (52%) são os que defendem melhorias nos equipamentos das escolas.

