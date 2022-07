DBRS melhora prespetiva do rating da Parpública para positiva

A DBRS Morningstar mudou a perspetiva (outlook) da Parpública Parpública para “positiva”, ao mesmo tempo que confirma o rating em BBB (high).

Em comunicado, a DBRS diz que “confirmou o rating da Parpública – Participações Públicas (SGPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais)” como emitente de Longo Prazo na BBB (alta). A tendência da classificação no Long-Term Rating foi alterada para “positivo”. Ao mesmo tempo, a DBRS Morningstar confirmou a classificação de Emissora de Curto Prazo da Parpública em R-1 (baixa). A tendência na classificação de curto prazo é “estável”.

A tendência positiva na classificação de Longo Prazo da Parpública reflete a tendência positiva na classificação de longo prazo da República Portuguesa.

A DBRS Morningstar considera que a Parpública beneficia de acordos explícitos de apoio por parte do Governo português.

As notações da Parpública estão alinhadas com as da República Portuguesa (BBB (high) e Outlook Positivo). As notações da Parpública são sustentadas na a plena propriedade pública da entidade, pois a Parpública é 100% pública e é gerida pelo Estado Português no que toca à gestão e privatização das empresas estatais. Depois, diz a DBRS, há a “obrigação legal de Portugal de honrar o passivo da Parpública, tal como estipulado no Decreto-Lei nº. 209/2000 e no Código das Sociedades Comerciais”.

Em terceiro lugar, a Parpública não está autorizada a contrair empréstimos desde 1 de janeiro de 2015 pelo que o reembolso da dívida da Parpública não coberta pelos seus recursos próprios é feita através do financiamento direto da Direção Geral do Tesouro e das Finanças (DGTF) do Ministério das Finanças e em quarto lugar a capacidade e vontade do Estado de prestar atempadamente apoio financeiro à Parpública, como aconteceu no passado.

Por tudo isto, a DBRS Morningstar considera credível o compromisso do governo português para com a Parpública, graças ao forte ambiente institucional em Portugal.