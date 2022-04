De Norte a Sul. Estes são melhores destinos em Portugal para os nómadas digitais

A pandemia da Covid-19 acelerou a transição para um modelo de trabalho híbrido ou remoto, oferecendo aos países a oportunidade de potenciarem o acolhimento de nómadas digitais.

De acordo com números do Airbnb, no ano passado, em Portugal, registou-se um aumento de quase 90% nas estadias de longo prazo comparativamente com os números do ano anterior.

Lisboa e Porto lideram a lista de destinos com mais reservas para viagens de longa duração no ano passado, seguidos de Lagos e do Funchal.

Numa nota enviada à imprensa, a Airbnb refere que cinco dos dez destinos com mais reservas fazem parte do Algarve ou são numa ilha (Lagos, Funchal, Albufeira, Portimão e Quarteira).

O Airbnb listou as localidades portugueses que lideram o ranking para estadias de longo prazo, de acordo com a acessibilidade económica, hospitalidade e popularidade.

No que toca a localidades mais hospitaleiras, a região do Algarve destaca-se assegurando quatro em dez cidades: Lagos, Portimão, Albufeira e Quarteira. Quanto às restantes, a entidade de arrendamento de imóveis refere Coimbra, Ericeira, Funchal, Cascais, Porto e Lisboa.

Quanto às localidades mais económicas — ou seja, em locais com preços médios inferiores a 30 euros por noite para estadias de longa duração — o Airbnb dá destaque à zona da Amora, em Setúbal ou São Mamede de Infesta, no Porto. A empresa acrescenta ainda Odivelas, em Lisboa e as cidades de Castelo Branco e Covilhã.

Relativamente às localidades mais populares e bem equipadas, além da capital, da cidade Invicta, das quatro regiões do Algarve consideradas as mais hospitaleiras e Coimbra, Funchal e Cascais, o Airbnb refere ainda Vila Nova de Gaia.

Segundo dados compilados pela Airbnb, Portugal é o quarto país europeu que regista a maior percentagem de reservas de longa duração no ano passado.