15 Setembro 2023, 15h57

Já há data para o debate no Parlamento sobre a moção de censura apresentada pelo Chega. É o dia 19 de setembro, próxima terça-feira, segundo foi apurado depois da conferência de líderes. Ficou-se a saber também, que por causa da moção de censura, o Primeiro-Ministro já não virá à Assembleia para o debate quinzenal no dia 27 de setembro, ficando sem nova data o primeiro debate quinzenal.

O debate sobre a moção de censura vai contar com a presença de todo o Governo, estando no entanto já chumbada pela maioria socialista, contudo o líder do Chega não gostou de ouvir o líder do PSD, Luís Montenegro, dizer que o partido se iria abster. “Consideramos este o pior Governo de sempre, o voto contra do PCP não nos espanta, mas também já não conta muito, o que conta verdadeiramente aqui é a fraqueza do PSD”.

“Não há alternativa se os maiores partidos não estiverem unidos em dizer que este Governo chegou ao fim, e se nós nem nos entendemos em achar que este é o momento que o Governo chegou ao fim, como é que nos podemos entender sobre políticas que queremos para um novo Governo. E por isso nós lamentamos muito, num momento em que se dava um sinal fortíssimo ao Presidente da República, com a direita a mostrar que havia fileiras cerradas convictas que este Governo deve cessar funções e ao mesmo tempo um sinal de que estávamos prontos a governar, que haja um desses partidos, o PSD, que venha dizer o contrário daquilo que tem dito todos os dias na rua”, sublinha André Ventura.

O líder do Chega considera esta moção de censura o maior elemento fiscalizador à Assembleia da República, e que já conta com o voto a favor da Iniciativa Liberal.

A data do primeiro debate quinzenal só vai ser decidida na próxima conferência de líderes.