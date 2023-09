Decisão do BCE é dor de cabeça para governos e favorece radicalismos, refere Marcelo

O Presidente da República considerou hoje que a decisão do BCE de subir novamente as taxas de juro “é uma dor de cabeça para todos os governos” e que no plano político favorece os radicalismos e populismos.

14 Setembro 2023, 20h16