Deco convida consumidores antecipar e prevenir dificuldades trazidas pela subida da Euribor

A subida da Euribor vai implicar um aumento significativo na prestação da casa dos consumidores cujo contrato se rege por taxa variável. É com esta preocupação que a DECO alerta os consumidores para em família olharem para o orçamento e em conjunto reajustar hábitos de consumos, promovendo uma vida financeira mais robusta, preparada para fazer face a imprevistos.

Nunca é demais relembrar os consumidores que o controlo da sua vida financeira está, também, nas suas mãos e que existem algumas situações que podem ser revistas antes de sentirem as dificuldades.

Saber calcular a sua taxa de esforço, que significa o peso das prestações face ao rendimento, é o primeiro passo para conhecer como vão as suas finanças (Taxa de esforço = Prestação / Rendimento x 100).

Para uma vida financeira equilibrada a taxa de esforço da família não deve ultrapassar os 35%, se for superior é tempo de repensar as suas despesas, necessidades e prioridades, definindo assim uma estratégia envolvendo todo o agregado familiar, para a redução das despesas, renegociando contratos e promovendo a adoção de comportamentos para gastar menos.

Pode ainda olhar para as condições relativas ao seu empréstimo habitação. Existem algumas opções que pode explorar tendo em vista a diminuição do valor de prestação que paga, fale com o seu banco para explorar as suas opções.

Se o seu spread estiver num valor acima do praticado atualmente no mercado, discuta a possibilidade de o baixar. Este indicador varia consoante o risco que o consumidor representa para a instituição, mas pode ser negociado, por exemplo, podem ser subscritos produtos que permitam diminuir o spread.

Pergunte também se é possível alargar o prazo do contrato. Tal permitirá um alívio imediato na prestação, mas é importante que o consumidor pondere, pois vai pagar o empréstimo por mais tempo, o que significa que ficará mais caro.

Simule com outras instituições de crédito a transferência do empréstimo. Verifique se existe na concorrência condições mais vantajosas. Porém, nunca se esqueça de contar com os custos associados à transferência, nomeadamente do reembolso a pagar ao seu Banco por amortização antecipada do empréstimo que se prevê ser de 0,5% do capital em dívida.

Veja o vídeo que preparámos para ajudar os consumidores a antecipar dificuldades:

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt.