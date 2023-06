O mapa está disponível no site da Deco Proteste e ajuda todos os interessados em mudar de cidade ou descobrir o interior do país a saberem quais os municípios com mais apoios.

20 Junho 2023, 15h40

A Deco Proteste disponibilizou um mapa interativo de Portugal, que ajuda todos os interessados em mudar de cidade ou descobrir o interior do país a saberem quais os municípios com mais apoios.

O mapa está disponível no site da Deco Proteste e pode ser consultado depois do registo na plataforma, a partir do registo basta selecionar o distrito e município escolhido e podemos verificar quais as vantagens e os incentivos oferecidos.

Entre os apoios disponibilizados pelas autarquias contam-se descontos no IMI, IRS, apoios à habitação, ao emprego, aos mais carenciados, idosos e jovens, apoios ao casamento, à natalidade e ainda apoios ao estudo.

Com este mapa a Deco tenta desmistificar a ideia de que o interior do país é desinteressante e desprovido de serviços. A Deco sublinha ainda algumas razões que tornam o interior de Portugal mais atrativo para viver, são elas a proximidade de casa al local de trabalho, comércio e serviços, fluxo de trânsito reduzido, melhor qualidade do ar, um custo de vida reduzido, entre outras.