Deco lança campanha de sensibilização para a poupança de água

Vivemos a pior seca desde que há registo no nosso País. Se, por um lado, temos o problema das alterações climáticas, por outro, assistimos ao desperdício deste recurso essencial à vida, em grande parte causado por sua má gestão.

Preocupados com as consequências que esta seca possa ter no quotidiano de todos os consumidores, lançámos a campanha informativa #ÁGUACOMCONTAEMEDIDA, como foco no desperdício e uso eficiente da água. É urgente combater a seca severa em Portugal.

Para que a água não falte já amanhã, todos os consumidores precisam mudar rotinas, ajustar consumos e adotar comportamentos que permitam, sem perder o bem-estar dos cidadãos, reduzir os efeitos do período de escassez grave que atravessamos.

ÁGUA COM CONTA E MEDIDA destaca ideias para reduzir e poupar de forma fácil e simples.

Na casa de banho, na cozinha e no exterior das nossas casas, muitos são os litros de água que desperdiçamos diariamente! É tempo de agir e com gestos simples e fáceis podemos ver o nosso consumo diminuir.

Recentemente a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD) divulgou dados assustadores sobre o futuro deste bem essencial à vida. Entre 1900 e 2019, a seca afetou mais de 2,5 mil milhões de cidadãos em todo o planeta e causou mais de 11,5 milhões de mortes. A UNCCD afirmou que a situação de seca pode afetar mais de três quartos da população mundial até 2050.

Precisamos unir urgentemente esforços e vontades para salvar os recursos hídricos em Portugal e o Planeta!

Visite o nosso site e siga as nossas redes sociais para saber mais sobre esta campanha!

