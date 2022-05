Défice orçamental do SNS para 2022 será o maior de sempre

O novo Governo de António Costa estima um défice orçamental de 1,12 milhões de euros em 2022 para o Serviço Nacional de Saúde, revela o “Público”, adiantando que este será mais elevado do que o registado no ano passado e recolheu o título do maior défice orçamental da história portuguesa.

Em 2021, o défice fixou-se em 1.110 milhões de euros, e a previsão para o presente ano indica o crescimento ligeiro do saldo negativo.

A explicação para este crescimento assenta no aumento da despesa, que este ano ascende a um total de 12.341 mil euros, num acréscimo de 935 milhões às contas. De acordo com o Executivo, citado pelo “Público”, estima-se um aumento de 144 milhões nos gastos com pessoal, 174 milhões em aquisições de bens e 212 milhões para fornecimentos e serviços externos.

No OE2022 entram também “despesas de capital” para a “política de investimentos previstas”, ou seja, as obras do novo Hospital Central do Alentejo, a construção Centro de Ambulatório de Radioterapia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, a ampliação do IPO de Lisboa, e outras obras de requalificação e reabilitação anunciadas.

A previsão está estimada numa nota explicativa do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) para a Saúde, que será apresentado esta terça-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento.