Défice português fica abaixo da média da UE. Dívida continua das mais altas

Tanto o défice orçamental, como a dívida pública na zona euro e na União Europeia encolheram, no último ano. Portugal não destoou e registou mesmo uma das maiores quebras do endividamento público, entre os Estados-membros, mas a dívida lusa continua a ser uma das maiores do bloco comunitário, indicam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Segundo os números publicados pelo gabinete de estatísticas, no ano passado, o rácio da dívida pública na área da moeda única caiu de 97,2% do Produto Interno Bruto (PIB) para 95,6% do PIB e na União Europeia recuou de 90% do PIB para 88,1% do PIB. Tal evolução é explicada, sublinha o Eurostat, sobretudo pelo crescimento do PIB, depois da quebra significativa verificada no primeiro ano da pandemia.

Por cá, o rácio da dívida pública fixou-se em 127,4% do PIB, sendo Portugal um dos 14 Estados-membros da União Europeia cujo endividamento supera 60% do Produto Interno Bruto. A dívida nacional é, de resto, a terceira mais elevada do bloco comunitário (atrás somente da Grécia e da Itália), ainda que, em 2021, tenha registado um dos decréscimos mais acentuados entre os países do Velho Continente. Só a Grécia e o Chipre conseguiram encolher mais os seus rácios da dívida pública.

Em maior detalhe, por cá, esse indicador caiu 7,8 pontos percentuais, enquanto na Grécia recuou 13 pontos percentuais e no Chipre 11,4 pontos percentuais. Já na República Checa, em Malta e na Eslováquia, o endividamento subiu (4,2 pontos percentuais, 3,6 pontos percentuais e 3,3 pontos percentuais, respetivamente).

Contas feitas, segundo o Eurostat, os rácios da dívida pública mais baixos foram registados na Estónia (18,1%), Luxemburgo (24,4%), Bulgária (25,1%), Dinamarca e Suécia (ambos com 36,7%), enquanto os mais altos foram verificados, como já referido, na Grécia (193,3%), em Itália (150,8%) e em Portugal (127,3%).

O Governo de António Costa já tinha dado nota de que o ano de 2021 tinha sido sinónimo da maior quebra do rácio da dívida pública desde a Segunda Guerra Mundial, após ter registado um agravamento recorde em 2020, por efeito da crise pandémica. O objetivo do atual Executivo é retirar o país do clube dos países mais endividados da UE, nos próximos anos, defendendo que essa é “a melhor forma de defendermos as empresas e as famílias”, nas palavras do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Por outro lado, o Eurostat avançou esta sexta-feira que a zona euro registou um défice orçamental de 5,1% do PIB em 2021, quando em 2020 este indicador tinha ficado em 7,1%. Já na União Europeia, o défice orçamental fixou-se em 4,7% do PIB, abaixo dos 6,8% verificados em 2020.

Portugal, com um défice orçamental, em contabilidade nacional, de 2,8%, ficou, assim, abaixo tanto da média da área da moeda única, como do bloco comunitário.

De resto, todos os Estados-membros (exceto a Dinamarca e o Luxemburgo) registaram défices orçamentais em 2021. Os valores mais elevados, indicou o gabinete de estatísticas, foram verificados em Malta (8% do PIB), na Grécia (7,4% do PIB) e na Letónia (7,3% do PIB).