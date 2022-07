Delegação do Parlamento Europeu visita Taiwan durante três dias

Uma delegação do Parlamento Europeu chefiada pela vice-presidente Nicola Beer iniciou esta terça-feira uma visita de três dias a Taiwan, com o objetivo de aprofundar a cooperação estratégica em áreas-chave que impactam o desenvolvimento das democracias no mundo, revela um documento daquela estrutura política.

A visita de delegação inclui uma audiência com o presidente Tsai Ing-wen, reuniões com o primeiro-ministro Su Tseng-chang, o vice-presidente do parlamento Yuan Tsai Chi-chang, a ministra da área Digital Audrey Tang e o ministro do Conselho de Assuntos do Interior Chiu Tai-san. O ministro das Relações Exteriores Jaushieh Joseph Wu também será visitado pela delegação – que participará também numa série de mesas redondas com organizações civis e grupos de reflexão.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Beer é uma firme defensora da região e apoia resoluções pedindo a participação do país em agências especializadas da ONU, como por exemplo a Assembleia Mundial da Saúde. Beer também defendeu abertamente que a União e os seus Estados membros fortaleçam as relações com Taiwan.

Durante vários anos, as posições da vice-presidente do Parlamento Europeu chocavam com a posição estratégica da União de não afrontar os desejos da China – considerada um país estratégico para o desenvolvimento da economia dos 27. Mas, desde a mais recente cimeira da NATO, os países da União que fazem parte da aliança militar tiveram de aceitar a decisão dos Estados Unidos de colocar novos entraves às relações com a China – e isso parece já estar a fazer a diferença.

A viagem da delegação segue-se a uma visita semelhante de alto nível da Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre Interferência Estrangeira em todos os Processos Democráticos na União em novembro passado, disse o ministério de Taiwan.