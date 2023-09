De acordo com o relatório semestral da empresa alemã, que detalha dois tipos de valores, revela que o capital que reflete um custo de 11,7 milhões que é reconhecido no âmbito do “acordo de bónus de ações da Glovo”.

6 Setembro 2023, 10h31

A Delivery Hero, uma empresa multinacional alemã de pedidos de entrega de alimentos online, destinou 16 milhões de euros no primeiro semestre a custos associados ao pagamento em ações aos executivos e acionistas da Glovo, com base nos bónus contemplados entre as partes uma vez concluída a aquisição da empresa de entregas Glovo, certificada no ano passado, avança o jornal ‘Cinco Días’.

De acordo com o relatório semestral da empresa alemã, que detalha dois tipos de valores, revela que o capital que reflete um custo de 11,7 milhões que é reconhecido no âmbito do “acordo de bónus de ações da Glovo”. Este valor está destinado a alguns acionista e colaboradores, principalmente gestores, que decidiram converter as suas ações da Glovo em títulos da Delivery Hero.

Depois da venda estar concluída, dando a participação maioritária à Delivery Hero, a Glovo liquidou os seus planos de opções de ações por 115 milhões de euros, pagos em títulos da empresa alemã. A Glovo explica que, após a operação, este programa foi substituído por uma bonificação em ações destinada aos acionistas ou detentores de ações fantasmas que converteram esses valores em títulos Delivery Hero.

O relatório anual de 2022 da Delivery Hero dá algumas pistas sobre as recompensas que esse bónus concede. No último mês de agosto, coincidindo com o primeiro aniversário do acordo, aqueles que mantiveram as suas ações terão recebido 15% de ações adicionais. E está previsto que em agosto do próximo ano, recebam um valor adicional de 10%.