Depois da Lamborghini, há mais uma marca automóvel a chegar aos NFT: a Hyundai

Um site, presença no Discord e no Twitter. É esta a estratégia do Metamobility Universe, o novo conceito digital da Hyundai, que leva à estreia da marca nos NFT. Aqui, foi onde a Lamborghini já tinha chegado, com o leilão de uma fotografia de 600 MP, em Fevereiro.

Contudo, a iniciativa da Hyundai é muito mais alargada que a da Lamborghini: a marca criou um ecossistema que vai além da simples venda de NFT, já que conta com presença nas redes sociais, com a criação de uma comunidade dedicada a este tema.

Amanhã, a marca coreana vai colocar à venda trinta NFT que resultam da parceria com a MetaKongz: ilustrações do gorila emblemático desta empresa com um Hyundai Pony.

«Os projectos Hyundai NFT continuarão a ser desenvolvidos ao longo deste ano com o objectivo de expandir o universo. Os lucros das vendas dos Hyundai NFT irão ser utilizados para a gestão do projecto e membros da comunidade», revela a empresa, que diz querer liderar uma «conexão inteligente entre dispositivo e metaverso».