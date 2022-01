Depois de um dia positivo, Wall Street volta a fechar no vermelho

Voltou a acontecer: Wall Street acabou por fechar em queda, depois de passar parte do dia em tereno positivo. Mais surpreendente ainda, os investidores deram pouco peso às boas notícias vindas do outro lado das paredes do mercado, segundo as quais a economia norte-americana cresceu 6,9% no quarto trimestre, após uma expansão de 2,3% no trimestre anterior, ultrapassando as estimativas dos analistas de 5,5%.

O Dow Jones Industrial Average caiu 143,57 pontos, ou 0,42%, para 34.024,52, pontos; o S&P 500 perdeu 35,65 pontos, ou 0,82%, para 4.314,28 pontos; e o Nasdaq Composite caiu 193,59 pontos, ou 1,43%, para 13.348,53 pontos.

Segundo os analistas, a correção em baixa ficou a dever-se aos resultados corporativos mistos, à agitação geopolítica e à perspetiva de uma intervenção da Reserva Federal mais agressiva que o que estava previsto – com esta última a ameaçar ser a desculpa do início do ano para o que quer que seja que suceda no mercado de capitais.

“Este é um mercado esquizofrénico”, disse Tim Ghriskey, estratega da Ingalls & Snyder, citado pela agência Reuters. “Há quem acredite que tudo o que é negativo foi descontado, há outros que acreditam que o pior ainda está para vir”, salientou, acrescentando que “é um período de muita incerteza, tem sido assim durante todo o mês”.

O S&P 500 foi dos índices mais afetados, tendo ameaçado fechar 10% ou mais abaixo do seu máximo histórico alcançada em 3 de janeiro passado, o que confirma que o índice de referência está em correção desde então, refere a Reuters.

Entre uma série de dados económicos divulgados esta quinta-feira, o crescimento do PIB no quarto trimestre mostra que a economia dos Estados Unidos em 2021 cresceu no ritmo mais rápido em quase quatro décadas.

Mas as tensões geopolíticas continuam, segundo alguns, a marcar o dia-a-dia do mercado de capitais, que não pode ser acusado de ligar muito ao que se passa fora de portas e principalmente fora das fronteiras dos Estados Unidos. Mas, desta vez, os avatares entre a Rússia e a Ucrânia parecem ser bons para explicar mais um dia negativo.

Por outro lado, a temporada de relatórios das empresas referentes ao quarto trimestre atingiu o máximo, com 145 das empresas do S&P 500 a reportarem dados. Destas, 79% apresentaram resultados que superam esperado, de acordo com dados da consultora Refinitiv. Ou seja, esta questão também não parece ser suficientemente consistente para explicar os maus resultados do mercado no final desta quinta-feira. Os dados registam um crescimento de 24,2% nos lucros do quarto trimestre, ainda de acordo com a Refinitiv.