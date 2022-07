Depois do leste e da Crimeia, Rússia admite que também quer anexar o sul da Ucrânia

A Rússia deu hoje um sinal muito claro de que o seu objetivo é conquistar também o sul da Ucrânia. Numa entrevista ao principal canal russo, o estatal Russia 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros não escondeu a ambição de Moscovo.

“Agora, a geografia mudou. Não se trata somente de Donetsk e de Lugansk, mas de Kherson, Zaporizhia e outros territórios. Este é um processo em curso, consistente e insistente”, disse Sergey Lavrov na entrevista. As declarações foram partilhadas nas redes sociais pelo correspondente do Financial Times em Moscovo, Max Seddon.

A Rússia tem estado a nomear separatistas para os cargos públicos nos territórios ocupados ilegalmente no sul da Ucrânia, tal como tinha feito no leste do país.

O rublo está a tornar-se na moeda de facto destes territórios. Os meios de comunicação social foram ocupados pelos russos que também estão a criar forças de segurança leais ao Kremlin. Passaportes russos estão a ser distribuídos aos cidadãos, em alguns casos à força.

Vários responsáveis russos visitaram estes territórios e disseram às autoridades locais que a “Rússia está aqui para sempre”.

A Casa Branca já veio a público avisar que Moscovo está a planear referendos falsos com o objetivo destes territórios passarem a fazer parte da Rússia.