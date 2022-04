Deputado britânico renuncia cargo após admitir ter visto pornografia durante debate

Neil Parish, um deputado (MP em inglês) do Parlamento britânico, vai demitir-se após ter admitido ter visto pornografia na House of Commons durante um debate, avançou hoje a Sky News.

Neil Parish disse ter visto material pornográfico por duas vezes enquanto estava presente no Parlamento. A primeira vez foi por acidente e a segunda foi “um momento de loucura”, justificou.

O político de 65 anos inicialmente queria continuar como deputado a representar o círculo eleitoral conservador de Tiverton and Honiton mas acabou cedendo após reconhecer o “furor” e o “dano” que estava a causar à família e aos seus constituintes.

“Gostaríamos de tomar esta oportunidade para agradecer Neil Parish pelo seu serviço às nossas comunidades durante os últimos 12 anos” , disse um representante dos conservadores de Tiverton and Honiton, acrescentando que apoiam “a sua decisão de se demitir como nosso membro do parlamento”.

O escândalo surge num contexto de acusações de misoginia e assédio sexual em Westminster.

