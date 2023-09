“Se eu pudesse descrever numa palavra tudo o que está a acontecer, escolheria a palavra ‘Esperança’”, disse o deputado municipal Manuel Pires da Rocha citado por um jornal russo.

10 Setembro 2023, 18h22

Manuel Pires da Rocha, da Comissão Concelhia de Coimbra do partido, da Assembleia Municipal de Coimbra e da direção do Sindicato dos Professores da Região Centro, participou como observador nas eleições regionais da Rússia que também se estendem aos territórios ocupados na Ucrânia, de acordo com o site da revista “Visão”.

Conta a “Visão” que o deputado municipal terá estado em vários locais da província de Donetsk e, tal como outros observadores citados pelos media russos, Manuel Pires da Rocha não só não viu qualquer irregularidade como elogiou o processo eleitoral que terá carácter ilegal uma vez que o mesmo acontece em território ocupado por parte dos russos.

No texto em que cita Manuel Pires Rocha, em que o jornal russo Komsomolskaya escolhe para título “Um importante momento histórico”, o deputado municipal do PCP elogiou o “elevado nível de organização” e desafiado para escolher uma palavra que definisse o processo, não teve dúvidas: “Esperança”.

“Visitámos muitos lugares, vimos muitas pessoas. Se eu pudesse descrever numa palavra tudo o que está a acontecer, escolheria a palavra ‘Esperança’. Ela, como o sangue, é importante. Este também é o momento histórico mais importante em que estamos, espero muito que a vida volte ao normal. Democracia é quando as pessoas têm o seu futuro nas mãos – observei e vi isso durante as eleições’, destacou o deputado municipal de Coimbra.