Os deputados consideram que o início do ano letivo não começa bem, destacando problemas nas colocações de professores e atrasos no programa de recuperação das aprendizagens.

22 Setembro 2023, 18h00

O arranque do ano letivo vai levar o parlamento a debate nesta sexta-feira, 22 de setembro, a pedido do PCP. No geral, a preocupação dos partidos está com a contratação de professores, conforme explicaram ao Jornal Económico.

No lado do PCP, requerente do debate, o deputado Alfredo Maia explica que “o debate resulta da avaliação das preocupações que temos em relação ao arranque do ano letivo”

“Temos a preocupação desde logo pelo facto de muitos milhares de alunos, estima-se em 92 mil não terem ainda professores a todas as disciplinas, embora seja provável que nos últimos dias se tenham preenchido alguns horários”, aponta o deputado comunista.

Segundo Alfredo Maia, “há também a preocupação com a falta de outros profissionais que têm uma grande importância, desde os assistentes operacionais aos psicólogos, aos técnicos de serviço, aos terapeutas”.

