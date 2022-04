Dérbi de Lisboa. ‘leões’ e ‘águias’ medem forças em duelo onde pode ficar definido acesso à ‘Champions’

O Sporting recebe o rival Benfica este domingo, 17 de abril, num duelo escaldante entre o segundo e o terceiro classificado do campeonato português. Em jogo, para além do orgulho, estará o acesso direto à Liga dos Campeões, ou seja, caso os ‘leões’ vençam, ficam praticamente apurados para a fase de grupos da prova milionária. Por outro lado, se a vitória cair para o lado das ‘águas’, a distância diminui para seis pontos — diferença ainda assim considerável, tendo em conta que só falta disputar cinco jornadas.

O clube de Alvalade vive uma fase positiva, dando sequência ao título de campeão nacional conquistado na temporada passada. A única derrota registada na época 2020/21 foi precisamente frente ao Benfica, numa altura em que os ‘verde e brancos’ já haviam garantido o primeiro lugar. Desta vez e, pela distância pontual para o Porto, o Sporting quer assegurar entrada direta na prova de clubes mais importante da Europa, a Liga dos Campeões, ainda que o sonho de revalidar o título permaneça vivo.

Já o Benfica, parte para o encontro com o terceiro lugar assegurado e com a esperança de ainda subir à segunda posição, tarefa que não se avizinha fácil. Os ‘encarnados’ chegam à 30ª jornada motivados com a prestação na prova milionária, após garantirem um empate em Inglaterra, frente ao Liverpool. A mudança de treinador no final da temporada também aparenta estar garantida, sendo por isso o primeiro e último dérbi de Nelson Veríssimo ao serviço das ‘águias’, o que poderá servir como motivação extra.

Em relação aos valores dos plantéis, o Benfica leva ligeira vantagem, avaliado em 266 milhões de euros, mais cinco milhões do que os 261 atribuídos pelo Transfermarkt ao plantel do Sporting.

O jogador mais valioso em campo, caso jogue, é o avançado uruguaio de 22 anos Darwin Nuñez. O segundo mais valioso é do Sporting, desta feita o português de 23 anos, Pedro Gonçalves.

O duelo entre os dois emblemas lisboetas está agendado para as 20h30 deste domingo, em Alvalade, e terá transmissão exclusiva na Sport TV.