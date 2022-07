Desafios do sector da contabilidade vão ser debatidos em conferência promovida pelo JE

A conferência realiza-se no Auditório da PLMJ, em Lisboa, a partir das 10h00, e contará com a participação de Armando Inocentes, partner do grupo Moneris; Isaque Ramos, advogado e sócio da área de Fiscal da PLMJ; Luís Batista, partner e head of Outsourcing da Mazars; Mário Moura, CEO da Mário Moura Contabilidade; e Vítor Pinho, CEO da Cloudware.

Em debate estarão temas como a resposta do sector da Contabilidade à pandemia de Covid-19, os desafios e oportunidades que se colocam com a aceleração do processo de digitalização da sociedade, a importância crescente da sustentabilidade e dos critérios ESG, e a atração e retenção de talento e as perspetivas de evolução da atividade no futuro próximo.

A oradora convidada, que fará a intervenção inicial, é a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco.

A conferência “O Futuro da Contabilidade” será transmitida através da plataforma multimédia JE TV. O evento é aberto ao público, mediante inscrição através do e-mail eventos@jornaleconomico.pt, sujeita à confirmação de disponibilidade.

Conheça o programa completo aqui.