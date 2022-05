“Descentralização? Não pode ser só Lisboa e Porto”, alerta CTO da Noesis no “Conversas com Norte”

Ouça e acompanhe o podcast “Conversas com Norte” em:

A Noesis superou os 50 milhões de euros de receitas no ultimo ano, só com as operações em Portugal, e propõe-se agora a crescer mais 10% em 2022.

A consultora tecnológica, que opera também em vários mercados fora do país, conta com seis escritórios em Portugal. Nomeadamente em Lisboa, Porto, Coimbra, Proença-a-nova, e, mais recentemente, na Covilhã e na Guarda.

Nelson Pereira, CTO da Noesis, destaca o importante papel da descentralização, não só para a consultora tecnológica mas, também, para o mundo empresarial e para as economias regionais. Ouça o podcast do JE “Conversas com Norte”.