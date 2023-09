A OneLegal, rede jurídica lusófona, incluiu este verão a firma brasileira Schmidt Valois e a MC&A, ambas ligadas ao sector petrolífero. Fundador lamenta “decisão errada” de deixar exploração em Portugal.

8 Setembro 2023, 18h30

A OneLegal, que reúne vários advogados e sociedades da lusofonia, incluiu este verão na rede jurídica mais dois parceiros, ambos ligados aos países de língua portuguesa e com uma forte atividade no mercado do petróleo e gás: a brasileira Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel e a MC&A, fundada e liderada pelo português Vítor Marques da Cruz.

Em entrevista ao Jornal Económico (JE), o fundador da OneLegal, Rui Amendoeira, destaca o sector petrolífero e a língua como elos de ligação e lança fortes críticas à opção do Governo de, em 2020, ter anunciado o fim da exploração de petróleo e gás em Portugal. “Foi uma decisão errada e tomada com base em nenhuma informação. Preferia estar aqui a dizer que foi errada e tomada com base em informação disponível, como normalmente todas as decisões dos governos e das empresas, são, mas não”, começou por dizer Rui Amendoeira.

“Nós ainda não sabemos verdadeiramente – mesmo que alguém tenha opinião diferente não é mais do que um palpite – se temos ou não recursos em matéria de hidrocarbonetos exploráveis e comerciais em Portugal. Não sabemos e não quisemos saber. Fechámos a porta e achámos, enquanto país, que não era um recurso para tentar explorar. Outros recursos, como o lítio, são e vão ser necessários nos próximos dez, 20, 30, 40 ou 50 anos. Resta saber quando iremos precisar deles”, alertou o advogado.

